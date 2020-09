Az olaszok döntetlennel, a hollandok győzelemmel kezdtek

A labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 1. csoportjában Hollandia 1:0-ra legyőzte Lengyelországot Amszterdamban. A csoport másik mérkőzésén meglepetés született: Olaszország hazai pályán 1:1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával.

A szövetségi kapitányi pozícióban az FC Barcelonához távozó Ronald Koeman helyét elfoglaló Dwight Lodeweges győzelemmel kezdett a holland válogatottnál. Az amszterdami mérkőzésen a házigazda óriási fölényben játszott a Robert Lewandowskit nélkülöző Lengyelország ellen. A találkozó egyetlen találatát a 61. percben szerezték meg a hazaiak, ekkor Hans Hateboer beadása után Steven Bergwijnlőtt a lengyelek kapujába (1:0).

Az Olaszország – Bosznia-Hercegovina mérkőzésen az első félidő legizgalmasabb jelenete még a kezdő sípszó előtt történt, mivel Roberto Mancini szövetségi kapitány stábja véletlenül Francesco Acerbit nevezte a kezdőbe Giorgio Chiellini helyett, és miután ez kiderült, az UEFA illetékesei már csak úgy engedték volna a cserét, ha Acerbi „sérülés miatt” a lelátóra kerül. A második félidőre mindkét csapat önmagára talált, a Fehérvár játékosa, Hodzic éles szögből a kapufára lőtt, a másik oldalon Insigne közeli fejese is a kapufán csattant. Az olaszok következő védelmi hibáját Edin Dzeko használta ki, és megszerezte csapata számára a vezetést. Alessandro Florenzi és Leonardo Bonucci is nagy helyzetet hagyott ki, de Stefano Sensi lövése a bal alsóba pattant a bosnyák védőről, Toni Sunjicról (1:1). A hajrára beállt a bosnyákokhoz a fehérvári Hodzic helyére az egykori ferencvárosi Muhamed Besic, majd a jelenleg is ferencvárosi Eldar Civic is pályára lépett. Az olaszoknál Mancini mester Ciro Immobilét és Nicolo Zaniolót cserélte be. A végén Besic öt méterről a kapu fölé lőtt Dzeko remek passzát követően, így a győzelmet egyik csapatnak sem sikerült kiharcolnia.

Nemzetek Ligája, A divízió:

1. csoport: Olaszország – Bosznia-Hercegovina 1:1

Hollandia – Lengyelország 1:0

B divízió:

1. csoport: Románia – Észak-Írország 1:1

Norvégia – Ausztria 1:2

2. csoport: Szlovákia – Csehország 1:3

Skócia – Izrael 1:1

C divízió:

4. csoport: Litvánia – Kazahsztán 0:2

Fehéroroszország – Albánia 0:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma