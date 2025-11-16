Hepatitis A-járvány terjed a Huszti járásban

Legkevesebb hét hepatitis A-fertőzéses esetet regisztráltak Iza településen, a Huszti járásban – jelentette a Facebookon Viktorija Timcsik, a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ főigazgatója.

A közlemény szerint a fertőzés kockázata továbbra is magas. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében mindenkit arra intenek, hogy kerüljék el a falut, oda utazást ne tervezzenek.

Amennyiben ez nem lehetséges, a következő óvintézkedések betartását javasolják a központ munkatársai:

ne látogassuk a község vendéglátóhelyeit,

ne vásároljunk a helyi boltokban,

kerüljük a zsúfolt helyeket.

A hepatitis A könnyen terjed víz, élelmiszer, háztartási eszközök és személyes érintkezés révén. A járvány idején a fertőzés kockázata rendkívül magas.

Fontos teendők a megelőzés érdekében:

alapos kézmosás szappannal, különösen a szabadban tartózkodás után és étkezés előtt;

csak forralt vagy palackozott víz fogyasztása javasolt;

nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása alapos mosás és feldolgozás után javasolt;

a gyermekek csak otthon, biztonságos forrásból származó ételt vagy italt fogyasszanak;

figyeljünk a tünetekre (gyengeség, hányinger, láz, hasi fájdalom, sötét vizelet);

a tünetek észlelése esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

„A Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ szakemberei fokozott tempóban dolgoznak: járványellenes intézkedéseket hoznak, és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek. A járvány lokalizálása azonban lehetetlen a közösség felelősségteljes magatartása nélkül”

– írja Viktorija Timcsik.

A kárpátaljaiakat arra kérik, hogy a felhívást családjuk, szeretteik egészsége érdekében is vegyék a lehető legkomolyabban.

Forrás: Facebook/Viktorija Timcsik