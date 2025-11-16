Hepatitis A-járvány terjed a Huszti járásban
Legkevesebb hét hepatitis A-fertőzéses esetet regisztráltak Iza településen, a Huszti járásban – jelentette a Facebookon Viktorija Timcsik, a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ főigazgatója.
A közlemény szerint a fertőzés kockázata továbbra is magas. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében mindenkit arra intenek, hogy kerüljék el a falut, oda utazást ne tervezzenek.
Amennyiben ez nem lehetséges, a következő óvintézkedések betartását javasolják a központ munkatársai:
- ne látogassuk a község vendéglátóhelyeit,
- ne vásároljunk a helyi boltokban,
- kerüljük a zsúfolt helyeket.
A hepatitis A könnyen terjed víz, élelmiszer, háztartási eszközök és személyes érintkezés révén. A járvány idején a fertőzés kockázata rendkívül magas.
Fontos teendők a megelőzés érdekében:
- alapos kézmosás szappannal, különösen a szabadban tartózkodás után és étkezés előtt;
- csak forralt vagy palackozott víz fogyasztása javasolt;
- nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása alapos mosás és feldolgozás után javasolt;
- a gyermekek csak otthon, biztonságos forrásból származó ételt vagy italt fogyasszanak;
- figyeljünk a tünetekre (gyengeség, hányinger, láz, hasi fájdalom, sötét vizelet);
- a tünetek észlelése esetén azonnal forduljunk orvoshoz.
„A Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ szakemberei fokozott tempóban dolgoznak: járványellenes intézkedéseket hoznak, és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek. A járvány lokalizálása azonban lehetetlen a közösség felelősségteljes magatartása nélkül”
– írja Viktorija Timcsik.
A kárpátaljaiakat arra kérik, hogy a felhívást családjuk, szeretteik egészsége érdekében is vegyék a lehető legkomolyabban.
Forrás: Facebook/Viktorija Timcsik