Hepatitis A-járvány terjed a Huszti járásban

Marcsák Gergely Egészség

Legkevesebb hét hepatitis A-fertőzéses esetet regisztráltak Iza településen, a Huszti járásban – jelentette a Facebookon Viktorija Timcsik, a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ főigazgatója.

A közlemény szerint a fertőzés kockázata továbbra is magas. A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében mindenkit arra intenek, hogy kerüljék el a falut, oda utazást ne tervezzenek.

Amennyiben ez nem lehetséges, a következő óvintézkedések betartását javasolják a központ munkatársai:

  • ne látogassuk a község vendéglátóhelyeit,
  • ne vásároljunk a helyi boltokban,
  • kerüljük a zsúfolt helyeket.

A hepatitis A könnyen terjed víz, élelmiszer, háztartási eszközök és személyes érintkezés révén. A járvány idején a fertőzés kockázata rendkívül magas.

Fontos teendők a megelőzés érdekében:

  • alapos kézmosás szappannal, különösen a szabadban tartózkodás után és étkezés előtt;
  • csak forralt vagy palackozott víz fogyasztása javasolt;
  • nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása alapos mosás és feldolgozás után javasolt;
  • a gyermekek csak otthon, biztonságos forrásból származó ételt vagy italt fogyasszanak;
  • figyeljünk a tünetekre (gyengeség, hányinger, láz, hasi fájdalom, sötét vizelet);
  • a tünetek észlelése esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

„A Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ szakemberei fokozott tempóban dolgoznak: járványellenes intézkedéseket hoznak, és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek. A járvány lokalizálása azonban lehetetlen a közösség felelősségteljes magatartása nélkül”

– írja Viktorija Timcsik.

A kárpátaljaiakat arra kérik, hogy a felhívást családjuk, szeretteik egészsége érdekében is vegyék a lehető legkomolyabban.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Viktorija Timcsik