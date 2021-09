Kuzin: könnyű kiszűrni a hamis oltási igazolványokat kiállító orvosokat

Igor Kuzin állami tisztifőorvos egy interjúban beszélt a „balról” szerzett oltási igazolványok problémájáról. Arról már több cikk is megjelent a sajtóban, hogy 2500-3000 hrivnyáért hamis oltási igazolványt lehet vásárolni. Ennek egyik módja, hogy a háziorvos hivatalosan beregisztrálja az adott személyt az információs rendszerbe, az oltóanyagot viszont nem adja be, hanem kiönti.

„Szeretnék azokhoz az orvosokhoz szólni, akik ilyen tevékenységgel foglakoznak. Először is minden információ nyomon követhető, amit bevisznek az egészségügyi információs rendszerbe. Tehát meg tudjuk nézni, melyik orvos milyen bejegyzést vitt be a rendszerbe. És higgyék el, ha egy koronavírusos beteg az intenzív osztályon fekszik, akkor elmondja, hogy valóban be van-e oltva, vagy csak vásárolta az igazolványt valakitől. Ily módon előbb vagy utóbb az egészségügyi dolgozók és a rendvédelmi szervek is tudomást szereznek arról, ki adott ki hamis oltási igazolványt”