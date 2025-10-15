Beregszászi katona vesztette életét

Marcsák Gergely Háború

2025. október 10-én baleset következtében elhunyt a beregszászi Volodimir Ljubineckij főtörzsőrmester – olvasható a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás Facebook-oldalán.

Az 1979. május 13-án született védő szabadságot kapott, és a pihenés helyszínére tartva végzetes közúti balesetet szenvedett.

A Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában!

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás