Beregszászi katona vesztette életét
2025. október 10-én baleset következtében elhunyt a beregszászi Volodimir Ljubineckij főtörzsőrmester – olvasható a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás Facebook-oldalán.
Az 1979. május 13-án született védő szabadságot kapott, és a pihenés helyszínére tartva végzetes közúti balesetet szenvedett.
A Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában!
Forrás: Facebook/Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás