Nem született áttörés – véget értek a tárgyalások Abu-Dzabiban

Konkrét megegyezés nélkül zárultak az ukrán–amerikai–orosz háromoldalú tárgyalások az Egyesült Arab Emírségekben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy hosszú idő óta nem volt példa ilyen közvetlen egyeztetésre, ami már önmagában is előrelépésnek tekinthető.

Az államfő szerint a tárgyalófelek konstruktív megbeszélésen vannak túl. Ukrán részről Rusztem Umerov, Kirilo Budanov, Andrij Hnatov, David Arahamija, Szerhij Kiszlicja és Vadim Szkibickij ült tárgyalóasztalhoz. Az amerikai felet Steve Witkoff, Jared Kushner, Dan Driscoll, Alex Hrinkevich és Josh Grunbaum képviselte, míg az oroszok oldaláról a katonai hírszerzés és hadsereg képviselői voltak jelen.

„A megbeszélések középpontjában a háború lehetséges befejezéséhez szükséges tényezők megvitatása állt. Nagyra értékelem, hogy az amerikai fél felismerte a háború befejezésének folyamata és a biztonság fenntartása feletti szigorú ellenőrzésük szükségességét”

– fogalmazott Zelenszkij.

Az amerikai tárgyalók a háború lezárásához elengedhetetlen tényezők rögzítését javasolták, illetve az ehhez szükséges biztonsági körülmények elérését. Mindhárom fél megállapodott abban, hogy hazatérésük után részletesen beszámolnak a tárgyalások menetéről, és országaik vezetőivel megállapodnak a további teendőkről.

„Összeállt egy lista a lehetséges következő találkozó témáiról. Amennyiben minden fél kész a továbblépésre – márpedig Ukrajna készen áll rá –, újabb találkozóra kerül sor, akár már a jövő héten. Várom a küldöttség hazatérését és személyes jelentését”

– fogalmazott az ukrán államfő.

Volodimir Zelenszkij köszönetét fejezte ki az Egyesült Arab Emírségek elnökének a továbbra is vállalt közvetítésért. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek hálás, aki Ukrajna békéjéért és biztonságáért dolgozik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Radio Szvoboda

Kapcsolódó: