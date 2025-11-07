Svédország 8 milliárd dollárral támogatja Ukrajna védelmét

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá október 6-án Stockholmban Denisz Smihal ukrán és Pal Jonson svéd védelmi miniszter – tájékoztatott az ukrán fél a Telegramon.

A megegyezés várhatóan svéd beruházásokkal és új technológiák átadásával fejleszti majd az ukrán védelmi ipart, és elősegíti Ukrajna integrációját az európai innovációs és ipari közegbe.

Denisz Smihal megköszönte svéd kollégájának az orosz megszállók ellen vívott háború során nyújtott segítséget, kiemelve, hogy Ukrajna az utóbbi években több mint 9 milliárd dollár támogatást kapott már Svédországtól. A skandináv ország a továbbiakban is jelentős segítséget nyújt, a 2026/2027-es időszakban mintegy 8 milliárd dollárt tervez elkülöníteni Ukrajna katonai támogatása céljából.

„Hálásak vagyunk Svédország csatlakozásáért a PURL programhoz, és nagyra értékeljük a „dán modellben” való részvételüket is. Utóbbinak köszönhetően már 400 Deep Strike drón kerülhetett az Ukrán Fegyveres Erők arzenáljába”

– fogalmazott Denisz Smihal.

A két miniszter Ukrajna légierejének fejlesztéséről is tárgyalt, a Gripen vadászgépek lehetséges szállításáról is szó esett. Pal Jonson továbbá légvédelmi elfogó rakéták és radarok közös fejlesztését és gyártását is javasolta az ukrán félnek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Telegram/Denisz Smihal