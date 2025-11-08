Újabb éjszakai támadások érték Ukrajnát

Ukrajna több megyéjét is célba vette az orosz hadsereg az éjszakai órákban. Eddig két halálesetről érkezett jelentés Dnyiproból és Zaporizzsja megyéből. Gyerekek is vannak a sérültek között – írja az UNIAN hírügynökség.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) jelentése szerint Dnyipro városában egy nyolcemeletes lakóházat ért dróntámadás. A 3. és 5. emelet közötti lakások sérültek. A támadás következtében egy ember meghalt és tízen megsérültek – köztük egy 2 és egy 13 éves gyerek. A becsapódás helyszínén tűz keletkezett, amit a szolgálat emberei már sikeresen megfékeztek.

„A mentési műveletek során alakulataink 28 embert mentettek ki, köztük 5 gyereket. Az egyik negyedik emeleti lakásban egy nő holttestére találták rá”

– áll a szolgálat közleményében.

Dróntámadás érte Odessza megyét is, egy energetikai létesítményben keletkezett tűz. Sérültekről szerencsére nincs hír.

Légitámadás érte Harkiv megye Piszocsinszkiji kistérségét. Korotics községből 8 sérültről érkezett hír. Egy benzinkút romokban, több gépjármű megrongálódott.

A Zaporizzsja Megyei Katonai Közigazgatás jelentése szerint a Zaporizzsjai, Vaszilivkai és Polohivkai járások elleni támadás következtében három ember meghalt és hatan szereztek sérüléseket.

Támadás alatt állt Poltava megye is. Horishnyi Plavnyi városa áram nélkül maradt, a helyi hatóságok szükségállapotot hirdettek. Az oroszok Kremencsukot is rakétákkal lőtték.

Kirovohrad megye szintén tűz alatt állt, Andrij Rajkovics kormányzó jelentése szerint a megszállók a létfontosságú infrastruktúrát vették célba. Sérültekről nincs hír.

A tűzoltók és a katasztrófavédelem emberei minden helyszínen nagy erőkkel dolgoznak.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNIAN