Újabb éjszakai támadások érték Ukrajnát

Marcsák Gergely Háború

Ukrajna több megyéjét is célba vette az orosz hadsereg az éjszakai órákban. Eddig két halálesetről érkezett jelentés Dnyiproból és Zaporizzsja megyéből. Gyerekek is vannak a sérültek között – írja az UNIAN hírügynökség.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) jelentése szerint Dnyipro városában egy nyolcemeletes lakóházat ért dróntámadás. A 3. és 5. emelet közötti lakások sérültek. A támadás következtében egy ember meghalt és tízen megsérültek – köztük egy 2 és egy 13 éves gyerek. A becsapódás helyszínén tűz keletkezett, amit a szolgálat emberei már sikeresen megfékeztek.

„A mentési műveletek során alakulataink 28 embert mentettek ki, köztük 5 gyereket. Az egyik negyedik emeleti lakásban egy nő holttestére találták rá”

– áll a szolgálat közleményében.

Dróntámadás érte Odessza megyét is, egy energetikai létesítményben keletkezett tűz. Sérültekről szerencsére nincs hír.

Légitámadás érte Harkiv megye Piszocsinszkiji kistérségét. Korotics községből 8 sérültről érkezett hír. Egy benzinkút romokban, több gépjármű megrongálódott.

A Zaporizzsja Megyei Katonai Közigazgatás jelentése szerint a Zaporizzsjai, Vaszilivkai és Polohivkai járások elleni támadás következtében három ember meghalt és hatan szereztek sérüléseket.

Támadás alatt állt Poltava megye is. Horishnyi Plavnyi városa áram nélkül maradt, a helyi hatóságok szükségállapotot hirdettek. Az oroszok Kremencsukot is rakétákkal lőtték.

Kirovohrad megye szintén tűz alatt állt, Andrij Rajkovics kormányzó jelentése szerint a megszállók a létfontosságú infrastruktúrát vették célba. Sérültekről nincs hír.

A tűzoltók és a katasztrófavédelem emberei minden helyszínen nagy erőkkel dolgoznak.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNIAN