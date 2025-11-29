Floridában folytatódnak a béketerv körüli tárgyalások

Megérkezett az egyesült államokbeli Floridába az ukrán küldöttség, hogy tovább tárgyaljanak a béketervről az amerikai féllel. A tárgyalások kezdetéről az ua.news tudósít a Bloomberg információi alapján.

Ukrajnát Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára és Szerhij Kiszlica, az ukrán külügyminiszter első helyettese képviseli. Érdemes megemlíteni, hogy a korábbi, Genfből hazaérkezett delegációt vezető Andrij Jermak tegnapi lemondása miatt Floridában már nem lehet jelen.

A tárgyaláson a tervek szerint amerikai részről Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki megbízottja, valamint Donald Trump veje, Jared Kushner amerikai vállalkozó vesz részt.

Az értesülések szerint Witkoff a jövő hétre tervezett oroszországi tárgyalásokon is jelen lesz.

A portál emlékeztet, hogy december 1-én fontos találkozóra készül Mark Rutte, a NATO főtitkára és Denisz Smihal, Ukrajna védelmi minisztere. A találkozóra a katonai szövetség brüsszeli központjában kerül sor.

Kárpátalja.ma

Forrás: news.ua

Nyitókép: dw.com

