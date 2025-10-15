Jövő héten dönthet a parlament a hadiállapot meghosszabbításáról

Várhatóan október 21-én hoz döntést az Ukrán Legfelesőbb Tanács a hadiállapot és az általános mozgósítás tartamának hosszabbításáról – figyelmeztet Telegram-csatornáján Jaroszlav Zseleznyak, a Holosz párt parlamenti képviselője.

A törvényhozás immár tizenhetedik alkalommal készül elfogadni a határozatot, mely 90 nappal, azaz 2026 februárjáig hosszabbítja meg a hadiállapotot.

Az elnöki rendelet elfogadását célzó törvénytervezet október 20-án érkezik a legfelsőbb tanács elé, amit parlamenti bizottság tárgyal meg. Ezután szavaznak róla, és elfogadásához legalább 226 honatya támogatása szükséges. A törvényt a szavazás után Volodimir Zelenszkij írja alá.

Kárpátalja.ma

Forrás: Telegram/Jaroszlav Zseleznyak