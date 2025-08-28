Halálos tűzeset Szolyván
Tűz ütött ki egy nyári konyhában augusztus 27-én Szolyván – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége hivatalos oldalán.
A tűzoltókat szerda délután értesítették a melléképületben keletkezett tűzről. A helyszínen megtalálták a ház 1938-ban született tulajdonosának holttestét.
A lángok mintegy 10 négyzetméteren rongálták meg a bútorokat és a háztartási eszközöket. A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét szakértők vizsgálják.
Nyitókép: illusztráció