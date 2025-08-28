Halálos tűzeset Szolyván

Tűz ütött ki egy nyári konyhában augusztus 27-én Szolyván – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége hivatalos oldalán.

A tűzoltókat szerda délután értesítették a melléképületben keletkezett tűzről. A helyszínen megtalálták a ház 1938-ban született tulajdonosának holttestét.

A lángok mintegy 10 négyzetméteren rongálták meg a bútorokat és a háztartási eszközöket. A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét szakértők vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció