Orosz támadás áldozata lett egy nő Kupjanszkban

Október 12-én az orosz hadsereg tüzérségi támadást indított a frontvonal közelében fekvő Harkiv megyei Kupjanszk városa ellen. A támadás során életét vesztette egy 49 éves nő, egy 63 éves férfit súlyos sérülésekkel kórházban ápolnak – közölte a Harkiv Megyei Ügyészség a Telegram-csatornáján.

A megszállók továbbá az éjjeli órákban Geran-2 típusú drónnal támadták a Kupjanszki járás Sevcsenkove települését. A helyi tanintézményben jelentős kár keletkezett.

Kárpátalja.ma

Forrás: Telegram/Harkiv Megyei Ügyészség