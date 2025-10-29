Találat ért egy gyermekkórházat Herszonban

A reggeli órákban az orosz hadsereg részéről találat ért egy gyermekkórházat Herszon Dnyiprovszki negyedében. A tüzérségi lövedék által megrongált épületben kilencen szenvedtek sérülést, köztük négy kiskorú – írja az UNN.ua az Ukrán Nemzeti Rendőrség jelentésére hivatkozva.

Az orosz hadsereg a város elfoglalt bal parti részéből indított támadást az egészségügyi intézmény ellen kijevi idő szerint 9.20-kor.

Az esetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kommentálta:

„Egy szándékos orosz csapásnak lehetünk tanúi kifejezetten a gyerekek, az egészségügyi dolgozók és a társadalmi élet alapvető garanciái ellen. A kórház jelentős károkat szenvedett, és sajnos egyes dolgozók és betegek is megsérültek. A sebesültek között a legfiatalabb egy nyolcéves gyerek…”

A helyszínen nyomozók, tűzszerészek, bűnügyi szakemberek rögzítik a háborús bűncselekmény bizonyítékait.

Kárpátalja.ma

Forrás: unn.ua