Két halottja van a Herszon megyei orosz támadásoknak
Ágyútűz, drón- és rakétatámadások sújtották az elmúlt napon Herszon megye harminc települését – írta Telegram-csatornáján Olekszandr Prokugyin, a Herszon Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.
Az orosz hadsereg a létfontosságú infrastruktúrát vette célba, a régióban 13 emeletes ház és 4 magánház sérült meg. Találat ért benzinkutakat, üzleteket és egy raktárat is, több gépkocsi megrongálódott.
A támadások következtében két civil életét vesztette, öten megsérültek.
Forrás: Telegram/Olekszandr Prokugyin
Nyitókép: korábbi felvétel