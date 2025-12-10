Két teherautónyi téli segély érkezett Hollandiából Ukrajnába

Két, téli segélyszállítmányt tartalmazó kamion érkezett Ukrajnába a Stichting Oekraïne Projecten (Ukraine Projects Foundation) holland alapítvány támogatásával. A szervezet tájékoztatása szerint a téli segítségnyújtás célja, hogy a rászoruló családok, idősek és gyermekek számára biztosítsák a szükséges élelmiszert és alapvető szükségleti cikkeket a hideg hónapokra.

Az alapítvány rámutat: a tél rendkívül hideg, és a tartós szegénység, valamint a folyamatos bombázások miatt sok háztartás nem jut elegendő élelemhez és fűtéshez. Különösen veszélyeztetettek a menekültek, az egyedül élő idősek és a hátrányos helyzetű gyermekek.

A segélyprogram keretében Hollandiából összesen nyolc szállítmány indul Ukrajnába, teherautókkal, amelyek élelmiszert, meleg ruházatot, higiéniai és orvosi eszközöket tartalmaznak. A most érkezett szállítmányok főként tartós élelmiszereket tartalmaznak, köztük burgonyát, téli zöldségeket, hagymát, céklát, káposztát, lisztet, tésztát, továbbá almát, körtét, kolbászt és húsárut.

Az alapítvány közlése szerint egy 20 tonnás teherautónyi rakomány előkészítése és szállítása mintegy 10 ezer euróba kerül. A költségek részben adományokból és kedvezményes beszerzésekből állnak össze, így minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a segítség a lehető leggyorsabban eljusson a rászorulókhoz Ukrajnában.

A Stichting Oekraïne Projecten alapítvány többször látogat el Kárpátaljára is, ahol segítenek a rászorulóknak, és belső-ukrajnai menekülteknek. Szerkesztőségünk korábban egy részletes beszámolót készített az alapítvány itteni tevékenységéről.

Az alapítvány 1997-ben kezdte meg munkáját, majd 1999. október 8-án hivatalosan is megalakult. Azóta folyamatosan támogatja a rászoruló közösségeket, régi és új partnerekkel dolgozva együtt.

Nyitókép: Stichting Oekraïne Projecten/Facebook

