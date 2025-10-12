Holland aknamentesítő hadihajót kapott Ukrajna

Alkmaar típusú aknamentesítő hadihajót kapott Ukrajna holland partnereitől, és az eseményt az év végéig várhatóan egy újabb átadás is követi – írja a Szlovo i Gyilo hírportál az ukrán haditengerészet közleményére hivatkozva.

A közleményben kiemelik, hogy Hollandia támogatása révén az ukrán flotta erősebb és hatékonyabb lehet az oroszok ellen vívott harc során.

A hírportál emlékeztet, hogy a hollandok már elkülönítettek 200 millió eurót drónelhárító rendszerek vásárlására az ukrán hadsereg számára. Továbbá kormányuk egy 55 millió eurós összeggel is beszáll az Ukrajna újjáépítését célzó projektbe.

Forrás: slovoidilo.ua

