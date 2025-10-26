Kijevi óvóhelyen vészelte át az orosz támadást a német miniszter
Kijevben tartózkodott az október 25-i orosz támadás idején Katerina Reiche német gazdasági miniszter. Az esti bombázás miatt kénytelen volt menedékhelyre vonulni – írja a Jevropejszka Pravda hírportál.
Egy sajtótájékoztató során árulta el, hogy fájdalmas élmény volt, ugyanakkor megjegyezte, hogy a támadások az ukránok mindennapjainak szomorú részévé váltak.
„Ez az éjszaka ismét nagyon világosan megmutatta nekem, hogy Oroszország támadásai az ukrán társadalmat próbálják megtörni, kifárasztani”
– fogalmazott a miniszter.
Reiche pénteken egy gazdasági delegáció élén többnapos látogatásra érkezett Ukrajnába. A miniszter segítséget ígért Ukrajnának a lerombolt energiainfrastruktúra helyreállításában, és kijelentette, hogy Németország nem fogja elhagyni az ukrán népet.
Az október 25-i kijevi támadásokban legalább három ember meghalt és harmicegyen megsebesültek.
Forrás: Jevropejszka Pravda
Nyitókép: Ukrinform