Menekültek Kárpátalján: a Kontroll újabb dokumentumfilmje

A Kontroll stábja a nyár folyamán Ungváron forgatott dokumentumfilmet egy belső-ukrajnai menekülteket befogadó szálláson. A film olyan emberek történeteit mutatja be, akik a háború miatt kényszerültek elhagyni otthonaikat, miután lakóhelyeiket bombatalálat érte.

A dokumentumfilmben megszólaló menekültek ugyan elveszítették otthonaikat, történeteik azonban megmaradtak. A film ezeknek a személyes sorsoknak a bemutatásán keresztül ad képet a háború civil következményeiről Kárpátalján.

Az alkotás emellett bemutatja a MedSpot nevű magyar önkéntes orvoscsoport munkáját is, amely hetente nyújt egészségügyi ellátást a menekültszálláson élők számára. A film készítői az önkéntesek tevékenységén keresztül világítanak rá a segítségnyújtás szerepére a háborús helyzetben.

A dokumentumfilmben egy vegyes házasságban élő ukrán–magyar pár története is kibontakozik, akik tolmácsként segítették a forgatócsoport munkáját. Az ő személyes sorsukon keresztül a film egyéni és közösségi dilemmákat is érint.

A film a Kontroll YouTube-csatornáján érhető el.

A Kontroll korábban Másfél kilométerre a békétől címmel készített dokumentumfilmet, amelyet szintén Kárpátalján forgattak.