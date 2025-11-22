Újabb éjszakai légitámadások sújtották Ukrajnát

Oroszország ismét jelentős légitámadást intézett Ukrajna ellen, november 22-én 105 légi csapásmérő eszköz érte el az ország területét. A légvédelem 89 célpontot hatástalanított – írja az OBOZ.UA az ukrán légierő jelentésére hivatkozva.

A tegnap este kezdődő támadás során az orosz hadsereg egy Iskander-M típusú ballisztikus rakétát indított a Krím-félsziget területéről. Emellett 104 Sahed, Gerbera és más típusú pilóta nélküli repülőgéppel támadt a Krímről, Donyeck megye megszállás alatti területéről és több oroszországi régióból.

Az ukrán légvédelem 89 ellenséges drónt lőtt le vagy fogott el az ország északi, déli és keleti részén.

6 helyszínről érkezett hír 13 ellenséges drón és egy ballisztikus rakéta becsapódásáról.

Amit a károkról tudni lehet

A legtöbb találat Dnyipropetrovszk megyét érte. Egy becsapódó drón tüzet okozott, illetve a kritikus infrastruktúrát rongálta a Pavlohradi járás Verbkivszkai kistérségében.

Egy 57 éves nő sérülést szenvedett a Szinelnikovei járás Dubovikivszkai kistérségében. Ugyanitt egy közintézmény és egy elektromos vezeték rongálódott.

„A Nikopol járást is tüzérségi és dróntámadás érte. Az ellenség célba vette Nikopolt, valamint Pokrovszke, Marhanec és Cservonohrihorivka községeket. Egy családi ház lángokban áll”

– nyilatkozta Vladiszlav Hajvanenko, a Dnyipropetrovszk Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

Hozzátette, hogy az éjszaka folyamán a légvédelmi erők 20 orosz pilóta nélküli repülőgépet lőttek le a régió felett.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA