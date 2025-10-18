Újabb éjszakai támadások érték Ukrajnát
Az ukrán légierő jelentése szerint az ellenség három darab Sz-300-as légvédelmi rakétával támadta az ország területét a kurszki régió irányából. Emellett 164 Shahed, Gerbera és más típusú ellenséges drónt indítottak az oroszországi Millerovo, Kurszk, Orel, Primorszko-Ahtarszk régiókból.
A támadást az ukrán légierő és a légvédelem egységei verték vissza. A jelentés szerint kijevi idő szerint 9.00 óráig 136 ellenséges drónt sikerült megsemmisíteniük a légtérben.
Az országban tizenkét helyszínen 27 becsapódást regisztráltak, emellett négy esetben a lelőtt eszközök darabjai okoztak károkat.
A légierő fokozott óvatosságra inti a lakosságot, mert a támadás továbbra is tart.
Forrás: Telegram/Ukrajna Fegyveres Erőinek Légiereje
Nyitókép: illusztráció/Getty Images