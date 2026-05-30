290 drónnal és hét rakétával támadta Ukrajnát az orosz hadsereg
Az ukrán légerő jelentése szerint szombatra virradóra 290 támadó drónnal, egy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétával és hat darab H–101 típusú cirkálórakétával támadta Oroszország Ukrajnát.
A légvédelmi egységek visszaverték a támadást, és 284 célpontot – öt H–101 típusú rakétát és 279 drónt – semmisítettek meg az ország északi, déli, keleti és középső részén.
Hét helyszínről érkezett jelentés kilenc drón becsapódásáról, tíz esetben pedig a lehulló törmelékek okoztak károkat. Két rakéta szintén nem érte el célpontját, ezek pályáját és helyzetét még vizsgálják.
Egy civil meghalt egy pedig megsérült a Zaporizzsját ért orosz támadásban. Lakóépületek és ipari objektumok rongálódtak meg – jelentette Ivan Fedorov, a Zaporizzsja Megyei Katonai Közigazgats vezetője.
Drónok csapódtak be továbbá Poltava megyében, ahol két ember sérült meg. A helyi katonai közigazgatás beszámolója szerint magánházak, autók és elektromos vezetékek rongálódtak meg.
Forrás: babel.ua
