Ötre emelkedett a halálos áldozatok száma a Lembergi járásban

Már öt áldozatról van hír a Lemberg (Lviv) megyét is érintő nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás után. A megyeközpont melletti Lapajivka településen újabb holttestet találtak a romok alatt – olvasható a Hromadszke Radio hírportálon.

A honlap szerint Ihor Tuz, a Lemberg Megyei Katonai Közigazgatás polgári védelmi osztályának felelőse 90 orosz drónról és rakétáról tett jelentést, melyek a megyét támadták.

A legnagyobb károkat a Lemberg melletti Lapajivka település szenvedte, ahol körülbelül tíz magánház rongálódott meg és öt helyi lakos hunyt el. A hírek szerint a támadás áldozatául esett négyfős család egyik tagja egy 15 éves kislány volt. További három sérültet kórházban ápolnak.

Az oroszok a megyében egy gáztározót is megtámadtak.

Kárpátalja.ma

Forrás: Hromadszke Radio

Nyitókép: YouTube

