Witkoff: az ukrán és az orosz elnök hamarosan személyesen találkozhat

Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja az ukrajnai háború alakulásáról beszélt a Fox Newsnak adott interjújában. Az ukrán és az orosz féllel is tárgyaló amerikai üzletember már a következő hetekre kedvező fordulatot jósol a békefolyamatban, és nem tartja kizártnak, hogy Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin államfők személyesen találkoznak.

A különmegbízott úgy fogalmazott, Ukrajna és Oroszország „értelmetlen háborút” vív a területekért.

„Tudják, mindenki a »méltóság« kifejezést használja. De mit ér a méltóság, ha közben ennyien meghalnak? Nem tűnik úgy, mintha a két ország igazán harcolni akarna egymással, és azt hiszem, semmi kedvük hozzá”

– fogalmazott Witkoff.

Hangsúlyozta, hogy a béke elérésének akadályát az állami vezetés szintjén kell keresni. Majd a Jared Kushnerrel közös erőfeszítéseikről elárulta:

„Jareddel bízunk benne, hogy a következő három hétben olyan javaslatokat teszünk mindkét fél számára, amelyek közelebb hozzák őket egymáshoz, és akár egy csúcstalálkozóhoz is vezethetnek Zelenszkij és Putyin elnök között”

– mondta Donald Trump különmegbízottja.

Witkoff nem zárta ki, hogy az amerikai elnök is részt vehet egy ilyen találkozón, de hozzátette, hogy Trump csak akkor hajlandó erre, ha biztosan érzi, hogy a legjobb eredményt érheti el, és pontot tehet a háború végére.

„Neki ehhez egyedülálló hatalma van. Szóval a következő hetekben remélhetőleg jó híreket hallhat mindenki”

– tette hozzá Witkoff.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrajinszka Pravda

Nyitókép: Getty Images