Október 12. a tábori lelkészek napja Ukrajnában

Ukrajnában 2021 óta október 12-én ünneplik a tábori lelkészek napját – hívta fel a figyelmet a Facebookon az ukrán légierő parancsnoksága.

A katonai lelkészek állandó lelki iránymutatást adnak a katonáknak mind a harci műveletek, mind az újoncok kiképzése során. Támogatják a fegyveres erők munkáját és a harcolók családjait. Tevékenységük a háború idején rendkívül fontos.

A lelkészek prédikációk és ima által segítik a katonákat, hogy legyőzzék félelmeiket és haragjukat. Hitet és reményt öntenek beléjük, enyhíteni próbálják a veszteség fájdalmát.

Október 12., tours-i Szent Márton emléknapja a Katonalelkészi Felekezetközi Tanács döntése értelmében lett a tábori lelkészek napja Ukrajnában. A szentet a lelkészi szolgálat alapítójának és védnökének tartja az egyház – áll a bejegyzésben.

Forrás: Facebook/az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének Parancsnoksága