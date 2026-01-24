Folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Arab Emírségekben

Mint arról korábban beszámoltunk, január 23-án megkezdődtek a háromoldalú tárgyalások Abu-Dzabiban Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között. A Reuters anyaga szerint a tegnapi forduló eredménytelenül zárult, mivel nem sikerült a feleknek kompromisszumos megoldást találni a területi kérdésekre.

A zárt ajtók mögött folyó tárgyalások január 24-én folytatódnak.

Moszkva nem enged az általuk Anchorage-modellnek nevezett tervből, amiben állítólag az amerikai és az orosz elnök állapodott meg a 2025. augusztus 15-ei alaszkai csúcstalálkozón.

A Reuters szerint ennek lényege, hogy Ukrajna kivonja csapatait a Donyec-medencéből, és ezzel párhuzamosan az aktuális frontvonalakat befagyasztják. Kijev ezt az elképzelést határozottan ellenzi.

Részleteket egyelőre sem Volodimir Zelenszkij elnök, sem az ukrán tárgyalódelegáció vezetője, Rusztem Umerov nem árult el.

Az Oroszországi Föderáció részéről a tárgyalásokon a hadsereg tisztségviselői vesznek részt, élükön Igor Kosztyukovval, az orosz katonai hírszerzés vezetőjével.

Kárpátalja.ma

Forrás: zn.ua

Nyitókép: Facebook/Al Jazeera English

Kapcsolódó: