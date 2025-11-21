Már 31 halottja van a ternopili orosz támadásnak

A mentés során három újabb áldozat holttestét találták meg a romok alatt, így harmincegyre nőtt a november 19-i orosz támadás áldozatainak száma Ternopilban. Egy nő és két gyermek került elő holtan a törmelékek közül, a sérültek száma 94 – írja az UNN a rendőrség jelentésére hivatkozva.

A lerombolt lakóház helyén november 21-én került elő a három újabb holttest. A 31 áldozat közül 6 kiskorú, a 94 sérült között pedig 18 gyermek van.

„Az elhunytak azonosítása és az eltűnt személyek felkutatása folyamatban van”

– közölte a rendőrség.

A mentőszolgálatok immár harmadik napja dolgoznak szakadatlanul a helyszínen. Minden érintettnek szakemberek nyújtanak pszichológiai ellátást.

