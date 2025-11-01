A Pentagon megerősítette – nélkülözni tudják a Tomahawkokat

A Pentagon zöld utat adott a Fehér Háznak, hogy engedélyezze Ukrajna számára a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták szállítását, miután megállapította, hogy ez nem befolyásolná hátrányosan az amerikai készleteket. A végső politikai döntés így Donald Trump elnök kezében van – írja a hirado.hu.

Trump a hónap elején, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott munkaebéd során a Fehér Házban azt mondta, inkább nem biztosítaná ezeket a rakétákat Ukrajnának, mert „nem akarjuk elajándékozni azokat a dolgokat, amelyekre a saját országunk védelméhez van szükségünk”.

A Vezérkari Főnökség a hónap elején tájékoztatta a Fehér Házat a felmérés eredményéről, közvetlenül azelőtt, hogy Trump találkozott Zelenszkijjel. Az ukrán elnök az akár 2500 kilométer hatótávolságú Tomahawk rakéták beszerzését azért sürgette, hogy hatékonyabban tudják támadni az oroszországi olaj- és energiaipari létesítményeket.

Trump néhány nappal a Zelenszkijjel való találkozó előtt még azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak „rengeteg Tomahawkja van”, amelyeket esetleg Ukrajnának is odaadhat. Az amerikai és európai tisztviselőket ezért meglepte, amikor Trump néhány nappal később élesen megváltoztatta a hangnemét, és a Fehér Házban tartott beszédében kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak „szüksége van” a Tomahawkokra. Ezután zárt ajtók mögött azt mondta Zelenszkijnek, hogy az Egyesült Államok nem fogja átadni őket – legalábbis egyelőre.

Trump döntése egy nappal azután született, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki figyelmeztette: a Tomahawkok akár Moszkvát és Szentpétervárt is elérhetnék – a csatatéren nem jelentenének jelentős változást, viszont súlyosan károsítanák az amerikai–orosz kapcsolatokat.

A CNN három, az ügyet ismerő amerikai és európai tisztviselőre hivatkozva azt írja, hogy

Trump nem vetette el végleg a rakéták átadásának lehetőségét, és az adminisztráció már kidolgozott egy tervet arra, hogy szükség esetén gyorsan Ukrajnába juttassák őket.

Az elnök az utóbbi hetekben egyre frusztráltabb Putyin hajthatatlansága miatt a béketárgyalások terén, ezért múlt héten új szankciókat hagyott jóvá orosz olajvállalatokkal szemben, és egyelőre elhalasztotta a tervezett budapesti találkozóját az orosz elnökkel, amelyen Ukrajnáról tárgyaltak volna.

Bár a Pentagon már nem aggódik az amerikai készletek miatt, a védelmi tisztviselők még mindig azon dolgoznak, hogyan tudná Ukrajna kiképezni személyzetét és bevetni a rakétákat.

Ugyanis több gyakorlati és hadműveleti kérdést is meg kell még oldani ahhoz, hogy Ukrajna hatékonyan használni tudja ezeket a fegyvereket.

Egy nyitott kérdés például az, hogyan tudná Ukrajna indítani a rakétákat, ha megkapná őket.

A Tomahawkokat jellemzően hadihajókról vagy tengeralattjárókról indítják, de Ukrajna flottája erősen megfogyatkozott, így valószínűleg szárazföldi indítórendszereket kellene alkalmazni. Az amerikai tengerészgyalogság és hadsereg már kifejlesztett olyan földi indítóállásokat, amelyeket Ukrajna megkaphatna.

Egy európai tisztviselő megjegyezte: az ukrán mérnököknek már sikerült megoldaniuk, hogy a Nagy-Britanniától kapott Storm Shadow rakétákat – amelyek eredetileg modern NATO repülőgépekre lettek tervezve – integrálják az ország elavult, szovjet korszakból származó vadászgépeibe.

Zelenszkij a héten az X-en azt írta, Ukrajna abban reménykedik, hogy az év végéig tovább tudja bővíteni hosszú hatótávolságú csapásmérő képességeit, hogy „méltányos feltételek mellett” zárhassák le a háborút.

