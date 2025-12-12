Egy török hajót ért rakétatámadás Odessza kikötőjében

Egy teherhajó gyulladt ki december 12-én Odessza kikötőjében egy orosz Iszkander rakéta becsapódását követően – írja a mind.ua.

Az interneten terjedő fotókból ítélve a török ​​Cenk Ro-Ro vállalat CENK T nevű hajóját érte találat. A panamai zászló alatt hajózó teherszállító rendszeresen közlekedik Törökország és Ukrajna között.

Külföldi sajtóhírek szerint a hajó a törökországi Karasu kikötőjéből indult, és Odessza érintésével a romániai Sulinába kellett volna érkeznie. A fedélzeten a generátorokat és hordozható áramforrásokat gyártó török AKSA vállalat konténerei voltak.

A CENK T egy 185 méter hosszú hajó, amelynek teherbírása meghaladja a 21 ezer tonnát. 2022 óta több mint 400 alkalommal kötött ki az ukrán partoknál, Odesszában és Csornomorszkban.

A lap szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök még december 2-án fenyegette meg támadásokkal az ukrán kikötőket és az Ukrajnát támogató országok hajóit. A fenyegetést az orosz árnyékflotta tankereit sújtó ukrán katonai csapásokra reagálva fogalmazta meg.

