Zelenszkij: „Számítunk az USA nyomásgyakorlására”

Mint korábban írtuk, Donald Trump pénteken a fehér házban fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A két államfő a nagy hatótávolságú rakéták sorsáról és a háború lezárásáról egyeztetett.

Volodimir Zelenszkij Facebook-bejegyzésében azt írta, a több mint két órán át tartó megbeszélés a háború lezárásának valódi esélyét hozhatja el. Olyan kulcsfontosságú kérdésekről tárgyaltak, mint a harcok jelenlegi állása, az ukrán légvédelem helyzete és a diplomáciai rendezés lehetőségei. Hozzátette,

Oroszországnak azonnal be kell fejeznie a fegyveres agressziót, amit Moszkva indított és próbál minél tovább elhúzni.

A Radio Szvoboda cikke szerint a Tomahawk nagy hatótávolságú rakéták átadásáról végül nem született hivatalos bejelentés. Megállapodtak azonban a további védelmi együttműködésről és a háború befejezése érdekében tett diplomáciai erőfeszítésekről.

Donald Trump a fegyverszünetet szorgalmazva azt javasolta,

a harcoló felek a csatatéren „álljanak meg ott, ahol éppen vannak.”

Az ukrán elnök egyetértett a javaslattal, Moszkvából azonban még nem érkezett hivatalos reakció. A hírportál emlékeztet, hogy az oroszok korábban az ukrán csapatok kivonását követelték Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyékből.

Az ASPI News tudósítása szerint szó esett továbbá a következő két hétben esedékes budapesti találkozóról is, melyen Zelenszkij elnök nem vesz részt. Trump úgy fogalmazott, kétoldali tárgyalást folytat majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de az ukrán államfő végig a vonalban lesz.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Volodimir Zelenszkij