Zelenszkij: február 4-én és 5-én folytatódnak a tárgyalások Abu-Dzabiban

Korábban arról írtunk, hogy az Egyesült Arab Emírségekben január 23-án és 24-én Ukrajna, az USA és Oroszország között zajlott tárgyalások várhatóan február 1-jén, azaz a mai napon folytatódnak. Az információ egy meg nem nevezett amerikai kormányzati személytől származott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a találkozó utáni napokban úgy fogalmazott, ez a dátum az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő viszony miatt még változhat.

A mai napon az államfő arról számolt be, hogy

a tárgyalások következő fordulóját február 4-én és 5-én tartják – a helyszín változatlanul Abu-Dzabi.

Volodimi Zelenszkij a következőket írta:

„Most fogadtam tárgyalódelegációnk jelentését. Kitűzték a következő háromoldalú tárgyalások dátumát: február 4-én és 5-én találkoznak Abu-Dzabiban. Ukrajna készen áll az érdemi tárgyalásokra, és abban vagyunk érdekeltek, hogy az eredmény közelebb vigyen minket a háború valódi és méltóságteljes befejezéséhez. Köszönjük mindenkinek, aki ebben segítségünkre van.”

Az amerikai közvetítők személye még nem tisztázott. Marco Rubio washingtoni külügyminiszter néhány napja úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államokat eddig képviselő Jared Kushnerr és Steve Witkoff a továbbiakban nem vesz részt a tárgyalásokon.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNN

Nyitókép: president.gov.ua

