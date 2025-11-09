Újabb energiatámogatásokról tárgyalna Volodimir Zelenszkij

Ukrajna elnöke a következő hetekben új tárgyalásokra készül az energiaszektor nagyobb támogatása érdekében. Az anyagiak biztosítása mellett eszközök beszerzését és cselekvési terv létrehozását is célul tűzte ki az elnök a Radio Szvoboda beszámolója szerint.

Volodimir Zelenszkij minderről videóüzenetben beszélt, hozzátéve, hogy Észak-Európa országai már most is jelentős segítséget nyújtanak. A földrajzilag kiegyensúlyozott támogatás érdekében Zelenszkij Európa déli országaival is mielőbbi egyeztetéseket kezdeményez.

Az elnök kiemelte, hogy az ország legtöbb megyéjében éjt nappallá téve dolgoznak a szakemberek az energiaellátás stabilizálása és a károk enyhítése érdekében.

„Az orosz csapatok fokozzák a támadások erejét, egyre több ballisztikus fegyvert vetnek be, ezért Ukrajnának növelnie kell a légvédelemi képességeit, nagyobb tartalékokra és több határozott döntésre van szüksége regionális szinten is”

– fogalmazott Zelenszkij.

Oroszország november 8-án a háború egyik legnagyobb ballisztikus rakétatámadását indította az ország áramhálózata ellen. A rendszer stabilizálása érdekében vészleállások, majd áramszüneti ütemtervek léptek életbe Kijev, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Harkiv, Poltava, Csernyihiv és Szumi megyékben.

Kárpátalja.ma

Forrás: Radio Szvoboda

Nyitókép: t.me/V_Zelenskiy_official

Kapcsolódó: