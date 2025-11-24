Ismét videóüzenetben fordult az ukránokhoz Volodimir Zelenszkij

Mint korábban írtuk, a Genfben tartott tárgyalások végeztével az ukrán küldöttség hazatért a 19 pontosra módosított béketerv szövegével. Volodimir Zelenszkij államfő, miután meghallgatta a delegáció tagjainak jelentését, videóüzenetben fordult az ország népéhez.

Az államfő szavai szerint a béketerven több pozitív változtatást végeztek, de a dokumentum véglegesítése még sok munkát igényel.

„A küldöttségünk ma visszatért Genfből az amerikai féllel és az európai partnerekkel folytatott tárgyalások után, és a háború befejezéséhez szükséges lépések listája végre megvalósíthatóvá válhat”

– fogalmazott az elnök.

Hozzátette, hogy az amerikai béketerv immár nem 28 pontot foglal magába, ugyanakkor sok helyes kiegészítést tartalmaz.

„Nehéz munka áll előttünk, van még min dolgoznunk, hogy elkészüljön a végleges dokumentum, és mindezt a méltóságot szem előtt tartva kell végezni. Nagyra értékeljük, hogy a világ nagy része kész a segítségünkre lenni, és az amerikai fél konstruktívan áll a kérdéshez”

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Elmondása szerint ma meghallgatta az új tervezetről szóló beszámolót. Hozzátette, hogy nagyon érzékeny kérdéseket is meg kell vitatnia Donald Trump amerikai elnökkel.

„Ukrajna soha nem fog a béke útjában állni – ez a mi közös alapelvünk. Ukránok milliói várják és érdemlik meg a tisztességes békét. Mindent megteszünk érte, és készen állunk a lehető leggyorsabb munkára”

– tette hozzá az államfő.

Zelenszkij megjegyezte, hogy Oroszország ugyanakkor abban érdekelt, hogy rontsa a megállapodás esélyét, és folytassa a háborút.

„Látjuk, milyen érdekek dolgoznak a háttérben, és ki próbálja gyengíteni országunk pozícióit. Az ő eszközük a dezinformáció terjesztése, és az ukrán nép megfélemlítése. Minden kísérletet elhárítunk, amely a háború befejezését zavarja”

– jegyezte meg az elnök.

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy számára Ukrajna érdeke és az ukránok védelme jelenti a tárgyalások egyértelmű keretét.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij

