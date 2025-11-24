Ismét videóüzenetben fordult az ukránokhoz Volodimir Zelenszkij
Mint korábban írtuk, a Genfben tartott tárgyalások végeztével az ukrán küldöttség hazatért a 19 pontosra módosított béketerv szövegével. Volodimir Zelenszkij államfő, miután meghallgatta a delegáció tagjainak jelentését, videóüzenetben fordult az ország népéhez.
Az államfő szavai szerint a béketerven több pozitív változtatást végeztek, de a dokumentum véglegesítése még sok munkát igényel.
„A küldöttségünk ma visszatért Genfből az amerikai féllel és az európai partnerekkel folytatott tárgyalások után, és a háború befejezéséhez szükséges lépések listája végre megvalósíthatóvá válhat”
– fogalmazott az elnök.
Hozzátette, hogy az amerikai béketerv immár nem 28 pontot foglal magába, ugyanakkor sok helyes kiegészítést tartalmaz.
„Nehéz munka áll előttünk, van még min dolgoznunk, hogy elkészüljön a végleges dokumentum, és mindezt a méltóságot szem előtt tartva kell végezni. Nagyra értékeljük, hogy a világ nagy része kész a segítségünkre lenni, és az amerikai fél konstruktívan áll a kérdéshez”
– hangsúlyozta Zelenszkij.
Elmondása szerint ma meghallgatta az új tervezetről szóló beszámolót. Hozzátette, hogy nagyon érzékeny kérdéseket is meg kell vitatnia Donald Trump amerikai elnökkel.
„Ukrajna soha nem fog a béke útjában állni – ez a mi közös alapelvünk. Ukránok milliói várják és érdemlik meg a tisztességes békét. Mindent megteszünk érte, és készen állunk a lehető leggyorsabb munkára”
– tette hozzá az államfő.
Zelenszkij megjegyezte, hogy Oroszország ugyanakkor abban érdekelt, hogy rontsa a megállapodás esélyét, és folytassa a háborút.
„Látjuk, milyen érdekek dolgoznak a háttérben, és ki próbálja gyengíteni országunk pozícióit. Az ő eszközük a dezinformáció terjesztése, és az ukrán nép megfélemlítése. Minden kísérletet elhárítunk, amely a háború befejezését zavarja”
– jegyezte meg az elnök.
Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy számára Ukrajna érdeke és az ukránok védelme jelenti a tárgyalások egyértelmű keretét.
Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij
Kapcsolódó: