Orosz támadás érte a WHO Kijev megyei raktárát

Orosz légitámadás rongálta meg csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik legfontosabb raktárát Kijev megye Boriszpili járásában.

A raktárban humanitárius célra szánt egészségügyi és orvosi eszközöket tároltak. Az épületben keletkezett erős füst miatt, valamint biztonsági megfontolásokból korlátozott a bejutás.

A WHO szakemberei jelenleg felmérik a károk mértékét, valamint azt, hogy a támadás milyen veszteséget okozott a raktározott egészségügyi készletekben. A szervezet munkatársai közül senki sem sérült meg.

A biztonsági helyzet miatt a raktárban már korábban is csak korlátozott mennyiségű humanitárius egészségügyi készletet tároltak.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

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