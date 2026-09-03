Orosz támadás érte a WHO Kijev megyei raktárát
Orosz légitámadás rongálta meg csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik legfontosabb raktárát Kijev megye Boriszpili járásában.
A raktárban humanitárius célra szánt egészségügyi és orvosi eszközöket tároltak. Az épületben keletkezett erős füst miatt, valamint biztonsági megfontolásokból korlátozott a bejutás.
A WHO szakemberei jelenleg felmérik a károk mértékét, valamint azt, hogy a támadás milyen veszteséget okozott a raktározott egészségügyi készletekben. A szervezet munkatársai közül senki sem sérült meg.
A biztonsági helyzet miatt a raktárban már korábban is csak korlátozott mennyiségű humanitárius egészségügyi készletet tároltak.
Forrás: ua.news
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