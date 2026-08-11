Forró kávé ömlött egy egyéves gyerekre a Rahói járásban

Forró kávé okozott égési sérüléseket egy egyéves kisgyermeknek a Rahói járásban. A baleset a család otthonában történt: a hozzátartozók elmondása szerint a kisgyermek véletlenül meglökte a forró kávéval teli csészét, amelynek tartalma a mellkasára ömlött.

A helyszínre riasztott mentők másodfokú hőégést állapítottak meg, amely a mellkas felületének mintegy 7 százalékát érintette. A szükséges elsősegélynyújtást követően a gyermeket járási kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

Az egészségügyi szakemberek azt tanácsolják, hogy égési sérülés esetén forduljunk orvosi segítségért, az érintett testrészt pedig 20 percen keresztül hűtsük folyó vízzel.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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