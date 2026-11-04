Kiesett az ablakon, fejsérülést szenvedett egy ungvári férfi

Kórházba szállítottak egy 61 éves férfit Ungváron, miután kiesett egy társasház földszinti ablakán, és beütötte a fejét.

A kedd este történt baleset helyszínére mentő sietett. A férfi az esést követően eszméleténél volt, a vizsgálatok során azonban koponya-agyi sérülést állapítottak meg nála.

A szakemberek elsősegélyben részesítették, majd speciális hordágyon az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházba szállították. A helyszínen a rendőrség munkatársai is dolgoztak, az eset körülményeit vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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