Ló rúgott meg egy 12 éves fiút a Técsői járásban
Szerencsétlen baleset történt a Técsői járásban: egy ló megrúgott egy 12 éves fiút. Az állat patájával a gyermek lábát találta el, ezért a helyszínre mentőt hívtak.
A sérültet a 1004-es számú mentőegység látta el D. Bujbak mentőtiszt vezetésével. Az orvosi vizsgálat során a fiú bal lábszárának zúzódását állapították meg, majd megkapta a szükséges ellátást.
A gyermeket hordágyon szállították a járási kórházba további kivizsgálás és kezelés céljából.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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