Súlyos sérülésekkel került kórházba egy quados Kárpátalján

Quadozás közben megsérült egy férfi a Munkácsi járás hegyvidéki részén, Szarvasháza (Zsdenyijevo) és Izbonya (Zbini) települések között. A Róna-havasra vezető út közelében borult fel járművével.

A jármű vezetője a nehéz hegyi terepen valószínűleg elveszítette uralmát a quad felett. A baleset helyszíne nehezen megközelíthető volt, ezért a sérültet előbb gépkocsival szállították le a hegyről, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

A férfi állapota miatt két mentőegységet is a helyszínre vezényeltek. Az egészségügyi dolgozók fájdalomcsillapítást és infúziós kezelést alkalmaztak, miközben folyamatosan stabilizálták a sérült állapotát a kórházba szállítás során.

A férfi több súlyos sérülést szenvedett, köztük belső szervi sérüléseket, és sokkos állapotba került. A gyors beavatkozásnak köszönhetően azonban sikerült viszonylag stabil állapotban kórházba juttatni.

A sérültet a szolyvai kórházba szállították, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

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