Tömeges delfinpusztulás a Fekete-tenger partvidékén
Június folyamán 55 elpusztult delfint találtak az odesszai területen fekvő Tuzlivi Limanok Nemzeti Természeti Park partvidékén, miközben Odessza közelében több sérült, robbanásoktól sokkot kapott állatot is észleltek. Ukrán szakemberek szerint a jelenség a háború súlyos ökológiai következményeire vezethető vissza.
A park kutatási osztályának vezetője, Ivan Ruszev elmondta: a partra sodródott tetemek csak töredékét jelentik a valós veszteségeknek. A becslések szerint
az orosz–ukrán háború kezdete óta akár százezer fekete-tengeri cetféle is elpusztulhatott a Fekete- és az Azovi-tenger térségében.
A szakember szerint a tömeges pusztulást nem egyetlen tényező okozza, hanem a háborúval összefüggő hatások együttese: a tengeri aknák robbanásai, a rakétacsapások, a katonai szonárok használata, valamint a vegyi szennyezés egyaránt károsítják a tengeri élővilágot. A legsúlyosabban a Fekete-tenger északnyugati része érintett, ahol a delfinállomány regenerálódási képessége is folyamatosan romlik.
A delfinek tömeges pusztulását 2022 tavasza óta figyelik meg a térségben. A természetvédők szerint a háború előtt ezek az esetek elszigeteltek voltak, azóta azonban jelentősen megszaporodtak, és nemcsak Ukrajna, hanem Bulgária, Románia és Törökország partjainál is találtak elhullott tengeri emlősöket.
A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a szennyezés a ritka tokhalfajokat is egyre súlyosabban veszélyezteti.
Forrás: Novini Live
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