Halálos autóbaleset történt a Rahói járásban
Halálos közúti baleset történt a Rahói járásban: egy személyautó letért az útról, majd a szalagkorlátot átszakítva az árokba hajtott. A járműben tartózkodó 20 év körüli férfi életét vesztette.
A helyszínre érkező mentők a nehezen megközelíthető autóroncsban találták meg a sérültet, akinél azonban már nem észleltek életjeleket. A férfi a mentőegység kiérkezése előtt meghalt.
A mentési munkálatokból a katasztrófavédelem szakemberei is kivették részüket, illetve a rendőrség munkatársai is vizsgálódtak a helyszínen. Az áldozat személyazonossága a mentés idején még nem volt ismert.
A baleset körülményeit vizsgálják.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
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