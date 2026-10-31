Halálos gázolás a Huszti járásban

Halálos közúti baleset történt szombat hajnalban a Huszti járásban található Izán. Egy kamion elütött egy úttesten tartózkodó gyalogost, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A rendőrség tájékoztatása szerint a MAN márkájú tehergépkocsi vezetője kijevi idő szerint 4:20-kor, egy közvilágítás nélküli útszakaszon ütötte el az úttesten, a kamion sávjában tartózkodó férfit.

Az áldozat egy 65 éves lipcsei (Lipcsa) férfi. A járművet egy 77 éves huszti lakos vezette, aki a vizsgálat szerint nem fogyasztott alkoholt.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a baleset körülményeinek tisztázása érdekében szakértői vizsgálatokat rendeltek el. A nyomozás folyamatban van.

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