Halálos motorbaleset a Técsői járásban

Egy 20 éves motoros életét vesztette, miután motorkerékpárjával egy farakományt szállító teherautónak ütközött a técsői járási Oroszmokra (Ruszka Mokra) községben – olvasható a rendőrség jelentésében.

A hatóságokhoz szombat este érkezett bejelentés a közúti balesetről. A nyomozók megállapították, hogy a motorkerékpáros hátulról ütközött az előtte haladó, fát szállító teherautóba.

A 20 éves áldozat a szomszédos Királymező (Uszty-Csorna) lakója volt, és a helyszínen életét vesztette. A teherautót vezető 31 éves helyi férfi nem sérült meg, a rendőrök szerint alkoholt nem fogyasztott.

A nyomozók mindkét járművet lefoglalták, közlekedési szabálysértés miatt indult eljárás. A nyomozás folyamatban van.

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