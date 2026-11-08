Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú a Técsői járásban
Súlyos baleset történt a Técsői járásban: egy 1 éves és 10 hónapos kisfiú beleesett egy forró vízzel teli fazékba, és másodfokú égési sérüléseket szenvedett. A testfelületének mintegy 40-45 százaléka érintett.
A gyermek hátán, hasán, ülepén és mindkét combján égési sérülések keletkeztek. A helyszínre riasztott mentősök ellátták a kisfiút, majd a técsői kórházba szállították.
A gyermek később a munkácsi megyei gyermekkórházba került át, ahol további szakorvosi kezelésben részesül.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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