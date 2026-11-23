Közel 14 órát töltött a romok alatt egy hétéves kisfiú
Élve mentették ki a romok alól a hétéves Dávidot a Kijev megyei Dimerben, miután az orosz erők dróntámadása következtében összeomlott egy ötemeletes lakóház. A kisfiú csaknem 14 órát töltött a törmelék alatt – közölte vasárnap este a rendőrség.
A mentőakció során először olyan személyes tárgyakat találtak a romok között, amelyeket a családtagok felismertek. Nem sokkal később a mentők rábukkantak a gyermekre is. Kiemelése után Dávid nyugodtan válaszolt a mentők kérdéseire, és többször is jelezte, hogy jól van. A mentők és a kisfiú közötti első párbeszéd során azt mondta:
„Dávid vagyok, ne siessenek, minden rendben van velem!”
A gyermeket jelenleg orvosi felügyelet alatt tartják, állapota stabil.
A rendőrség tájékoztatása szerint a dimeri lakóház elleni támadásban eddig négy ember vesztette életét, hatan pedig megsérültek. A romok alatt további kilenc ember lehet, ezért a mentési munkálatok továbbra is zajlanak. A helyszínen segélypontokat is kialakítottak a lakosság számára.
Forrás: ukranews.com