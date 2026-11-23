Élve mentették ki a romok alól a hétéves Dávidot a Kijev megyei Dimerben, miután az orosz erők dróntámadása következtében összeomlott egy ötemeletes lakóház. A kisfiú csaknem 14 órát töltött a törmelék alatt – közölte vasárnap este a rendőrség.

A mentőakció során először olyan személyes tárgyakat találtak a romok között, amelyeket a családtagok felismertek. Nem sokkal később a mentők rábukkantak a gyermekre is. Kiemelése után Dávid nyugodtan válaszolt a mentők kérdéseire, és többször is jelezte, hogy jól van. A mentők és a kisfiú közötti első párbeszéd során azt mondta:

„Dávid vagyok, ne siessenek, minden rendben van velem!”

A gyermeket jelenleg orvosi felügyelet alatt tartják, állapota stabil.

A rendőrség tájékoztatása szerint a dimeri lakóház elleni támadásban eddig négy ember vesztette életét, hatan pedig megsérültek. A romok alatt további kilenc ember lehet, ezért a mentési munkálatok továbbra is zajlanak. A helyszínen segélypontokat is kialakítottak a lakosság számára.

Kárpátalja.ma

Forrás: ukranews.com

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