Ittas női sofőrt fogtak Ungváron
Tegnap este a rendőrség járőrei egy Opel márkájú személygépkocsit állítottak meg Ungváron. A szabálytalanul közlekedő gépjárműre az Ivan Csendej utcán figyeltek fel – olvasható a járőrszolgálat Facebook-oldalán.
Az okmányellenőrzés során a sofőrön ittasság jeleit észlelték, ezért szondát fújattak vele. A gyorsteszt 2,01‰-es véralkoholszintet mutatott.
A hölgynek nemcsak ittas vezetés miatt, hanem a biztonsági öv használatának elmulasztásáért is bírságot kell fizetnie.
A hatóságok mindenkit emlékeztetnek: csak józan állapotban üljünk volán mögé!
Forrás: Facebook/a Kárpátaljai Megyei Rendőrség Járőrszolgálata