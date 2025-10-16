Ittas női sofőrt fogtak Ungváron

Tegnap este a rendőrség járőrei egy Opel márkájú személygépkocsit állítottak meg Ungváron. A szabálytalanul közlekedő gépjárműre az Ivan Csendej utcán figyeltek fel – olvasható a járőrszolgálat Facebook-oldalán.

Az okmányellenőrzés során a sofőrön ittasság jeleit észlelték, ezért szondát fújattak vele. A gyorsteszt 2,01‰-es véralkoholszintet mutatott.

A hölgynek nemcsak ittas vezetés miatt, hanem a biztonsági öv használatának elmulasztásáért is bírságot kell fizetnie.

A hatóságok mindenkit emlékeztetnek: csak józan állapotban üljünk volán mögé!

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/a Kárpátaljai Megyei Rendőrség Járőrszolgálata