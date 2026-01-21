Köszönetnyilvánítás

A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság ezúton fejezi ki köszönetét Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a támogatásért, valamint a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a megtisztelő felkérésért.

A támogatás révén 2025-ben Kárpátalján három program valósulhatott meg: a színházi interaktív nevelési-fejlesztő foglalkozások óvodákban (Benedek Elek: Az égig érő fa zenés, interaktív mesefeldolgozás), 20 helyszínen, a„Bullying az iskolában” erőszakmegelőző prevenciós-segítő program 15 helyszínen, a helyi igények miatt pedig egy további (ráadás) foglalkozással kiegészítve, valamint az„Empátia és elfogadás fejlesztése iskolai közösségekben” érzékenyítő program 15 helyszínen magyar és ukrán gyermekek számára.

A támogatás hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek és iskolai közösségek élményalapú, pszichológiai és pedagógiai elemeket ötvöző foglalkozásokon vehessenek részt, erősítve lelki jóllétüket, együttműködésüket és közösségi összetartozásukat.

Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság

Kapcsolódó: