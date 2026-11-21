Öt utas, köztük egy 14 éves fiú sérült meg abban a közúti balesetben, amely pénteken történt a munkácsi járási Draginyában. A Volkswagen Passat 22 éves vezetője ittasan ült a volán mögé: az alkoholszonda 1,93 ezrelékes értéket jelzett nála. A férfit őrizetbe vették.

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset kijevi idő szerint 13 óra 20 perckor történt a település főutcáján. A sofőr elveszítette uralmát a jármű felett, áttért a szemközti sávba, majd az autó az árokba borult.

A balesetben három férfi (35, 30 és 27 évesek), egy 43 éves nő, valamint egy 14 éves fiú sérült meg. Valamennyiüket kórházba szállították.

Az ügyben ittas állapotban okozott baleset gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozás folyamatban van.

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