Közúti baleset Ungvár és Munkács között

Baleset történt az M-06-os jelzésű Kijev–Csap autóút Munkács és Ungvár közötti szakaszán. Dél körül egy kamion az út melletti árokba borult. A hatóságok a helyszínen dolgoznak – írja a Novini Zakarpattya.

A több tonnás kamion sofőrje valószínűleg elvesztette uralmát a jármű felett az eső miatt csúszóssá vált aszfalton. A baleset más résztvevőiről vagy sérültekről egyelőre nincs információ.

„Járőreink a helyszínen vannak, a baleset okát vizsgálják. Az előzetes információk szerint súlyos sérülés nem történt”

– jelentette a Kárpátaljai Nemzeti Rendőrség Járőrszolgálata.

A fotó tanúsága szerint a vezetőfülke jelentősen sérült, a pótkocsi viszonylag sértetlen. Kiemeléséhez speciális darura van szükség.

Arra járó autósok beszámolója szerint a forgalom jól érezhetően lelassult, az evakuálás akár több órán át is tarthat. Az esős, ködös őszi időben különösen veszélyes a közlekedés, a mostani baleset is fokozott óvatosságra figyelmeztet.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Zakarpattya