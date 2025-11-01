30 éves nő életét követelték a lángok a Huszti járásban

A huszti járási Iza községből érkezett segélyhívás ma reggel a tűzoltókhoz. Egy lakóházban csaptak fel a lángok a Nova utcában, a tüzet a hatóságokat értesítő szomszédok vették észre – írja a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebookon.

Huszti tűzoltók siettek a helyszínre, akiknek a sűrű füst miatt gázálarcban kellett dolgozniuk. A mentés során a ház egyik helyiségében egy 30 éves nő holttestére találtak rá.

A tüzet 13 perc alatt lokalizálták, és egy órán belül eloltották.

A bejegyzés szerint ez a tragikus esemény is jól példázza, mekkora veszélyt jelentenek a látszólag biztonságos elektromos fűtőtestek és a kályhák. A szolgálat figyelmeztet rá, hogy ne hagyjuk őrizetlenül a melegítőket, kályhákat és tűzhelyeket, valamint tartózkodjunk az elektromos hálózat túlterhelésétől. Használat előtt mindig ellenőrizzük a fűtőberendezések állapotát.

Forrás: Facebook/DSZNSZ