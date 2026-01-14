Lopott autót foglaltak le az asztélyi határőrök

A határőrség munkatársai egy Interpol által is körözött Skoda márkájú személygépkocsit foglaltak le az Asztély–Beregsurány határátkelőn.

A Magyarországra tartó autót egy 45 éves horvát állampolgárságú férfi vezette. Az Interpol adatbázisa szerint a Skodát Csehországban lopták el 2025 novemberében.

A határőrök értesítették a fogásról a nemzetközi rendőri szerv kijevi irodáját, ahonnan megerősítették a lopás tényét. A járművet átadták a Nemzeti Rendőrség munkatársainak.

