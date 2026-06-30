Új miniszobrot avattak Ungváron

Újabb miniszoborral gazdagodott Ungvár: június 30-án felavatták a Novák Endrének, Kárpátalja egyik legismertebb orvosának emléket állító alkotást az ő nevét viselő Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórház belső udvarán.

A miniatűr szobor az Ungvári Városi Kórház alapítója és egykori vezetője előtt tiszteleg.

Az általa létrehozott intézményből fejlődött ki a mai megyei klinikai kórház, mely most ünnepli alapításának 160. évfordulóját.

Az alkotás egy hatalmas sziklatömbőn áll, készítője Roman Murnik képzőművész. Érdemes megemlíteni, hogy a közelben már 2003 óta áll Novák Endre mellszobra, amelyet Mihajlo Mihajljuk szobrászművész készített.

Az új emlékhely tovább bővíti az ungvári miniszobrok sorát, amelyek a város ismert turisztikai látványosságaivá váltak.

Kárpátalja.ma

Forrás: zakarpattya.net.ua

Nyitókép: Facebook/Роман Сарай

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