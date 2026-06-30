Új miniszobrot avattak Ungváron
Újabb miniszoborral gazdagodott Ungvár: június 30-án felavatták a Novák Endrének, Kárpátalja egyik legismertebb orvosának emléket állító alkotást az ő nevét viselő Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórház belső udvarán.
A miniatűr szobor az Ungvári Városi Kórház alapítója és egykori vezetője előtt tiszteleg.
Az általa létrehozott intézményből fejlődött ki a mai megyei klinikai kórház, mely most ünnepli alapításának 160. évfordulóját.
Az alkotás egy hatalmas sziklatömbőn áll, készítője Roman Murnik képzőművész. Érdemes megemlíteni, hogy a közelben már 2003 óta áll Novák Endre mellszobra, amelyet Mihajlo Mihajljuk szobrászművész készített.
Az új emlékhely tovább bővíti az ungvári miniszobrok sorát, amelyek a város ismert turisztikai látványosságaivá váltak.
Forrás: zakarpattya.net.ua
Nyitókép: Facebook/Роман Сарай
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