Koponyatörést szenvedett egy motoros a Huszti járásban

Súlyos fejsérülést szenvedett egy 35 éves motoros a Huszti járásban, miután egy kátyúba hajtva elvesztette uralmát a járműve felett, majd az aszfaltra zuhant.

A sérült elmondása szerint menet közben nem vette észre az úthibát, amelybe belehajtott.

A helyszínre érkező mentősök ellátták a férfit, majd hordágyon szállították az ökörmezői kórházba. Az ott elvégzett komputertomográfiás vizsgálat a halántékcsont törését mutatta ki.

A mentőszolgálat az eset kapcsán a bukósisak viselésének fontosságára hívta fel a figyelmet.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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