Koponyatörést szenvedett egy motoros a Huszti járásban
Súlyos fejsérülést szenvedett egy 35 éves motoros a Huszti járásban, miután egy kátyúba hajtva elvesztette uralmát a járműve felett, majd az aszfaltra zuhant.
A sérült elmondása szerint menet közben nem vette észre az úthibát, amelybe belehajtott.
A helyszínre érkező mentősök ellátták a férfit, majd hordágyon szállították az ökörmezői kórházba. Az ott elvégzett komputertomográfiás vizsgálat a halántékcsont törését mutatta ki.
A mentőszolgálat az eset kapcsán a bukósisak viselésének fontosságára hívta fel a figyelmet.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
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